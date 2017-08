Jefferies hebt Ziel für Swiss Re auf 91 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 78 auf 91 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Trotz des schwachen Marktumfeldes habe der Rückversicherer im Schaden- und Unfall-Geschäft zuletzt deutlich zugelegt, schrieb Analyst Philip Kett in einer Studie vom Donnerstag. Geholfen hätten dabei auch das hohe Überschusskapital und die umfangreichen Reserven. Allerdings punkte der Wettbewerber Munich Re im Vergleich zu den Schweizern unter anderem mit einer stärkeren Bilanz, so dass es bei dem "Hold"-Votum für Siwss Re bleibe./la/stb Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.