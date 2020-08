Jefferies hebt Ziel für Swiss Re auf 75 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Rückversicherers Swiss Re von 62 auf 75 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Er habe in seinem Bewertungsmodell nun die zusätzliche Risikoprämie gestrichen, die bisher den unbekannten Einfluss des Geschäfts mit Mortalitätsrisiken in den USA abgebildet habe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte es in der Corona-Krise nicht zu einer zweiten Welle kommen, seien diese wohl weit weniger gravierend als zuvor in seinem schlimmsten Szenario angenommen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 15:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 15:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.