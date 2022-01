Jefferies hebt Ziel für Suse auf 37 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suse von 32 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Software-Unternehmen setze vor allem auf längerfristige Wachstumsmärkte und auf wiederkehrende Erträge, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Aktienkurse sollten Anleger aber einen besseren Einstiegszeitpunkt abwarten./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 17:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 22:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.