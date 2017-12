Jefferies hebt Ziel für Shell auf 2720 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 2650 auf 2720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Eine sich beschleunigende Nachfrage in China und eine Verlängerung der Produktionskürzungen durch die Opec sollten 2018 weiter für ein Unterangebot am Ölmarkt sorgen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für die Preise der Ölsorten Brent und WTI. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2018 der Ölkonzerne hob er um durchschnittlich 28 Prozent an./ajx/jha/ Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.