Jefferies hebt Ziel für Shell auf 1150 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Finanztrends Video zu Royal Dutch Shell A



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell nach Zahlen für das erst Quartal und einer Senkung der Dividende um zwei Drittel von 1140 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Dividendenschnitt sei schneller gekommen und heftiger erfolgt als gedacht, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar könne der Ölkonzern nun die Schulden schneller senken und verdiene bei niedrigeren Ölpreise als bisher Geld, allerdings sei die Dividende ein wesentlicher Punkt für die Aktie gewesen. Daher falle es schwer, in Shell eine Investmentstory von Weltklasse zu sehen./mis/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 16:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.