Jefferies hebt Ziel für Schneider Electric auf 144 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Simon Toennessen lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein sehr solides organisches Wachstum des Elektrokonzerns - mit einem Umsatz über den Erwartungen. Er präferiert in Europa aber weiter die attraktiver bewerteten Aktien des Konkurrenten Siemens