Jefferies hebt Ziel für Schaeffler auf 14 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 12 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Nach einem weiteren starken Jahr hätten Autozulieferer kaum noch Luft nach oben, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf 2018 präferiert er Reifenhersteller, die von einer Normalisierung der Rohstoffpreise profitieren dürften. Das höhere Schaeffler-Kursziel begründete er mit leicht angehobenen Schätzungen sowie einem gesenkten Sektorabschlag./ag/tih Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.