Jefferies hebt Ziel für Sanofi auf 80 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 76 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Unmittelbar nach Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl seien die Anleger wieder optimistischer für die großen Pharmaunternehmen geworden, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie vom Freitag. Allerdings hätten Trumps jüngste Aussagen zu niedrigeren Medikamentenpreisen zuletzt etwas belastet. Sanofi gehört zu Holfords am wenigsten bevorzugten europäischen Titeln./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.