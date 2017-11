Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 97 US-Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce nach einer Kundenveranstaltung von 84 auf 97 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Angesichts des von der Softwarefirma in Aussicht gestellten Wachstums erhöhte Analyst John DiFucci in einer Studie vom Mittwoch seine Umsatzprognosen. Zudem rechnet DiFucci nun mit einem höheren Barmittelzufluss in den Jahren 2019 bis 2021./la/stb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.