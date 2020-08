Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 285 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 235 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die starken Resultate des Softwarespezialisten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen der angehobene Umsatzausblick für das kommende Jahr und die immer noch attraktive Bewertung der Aktie./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 23:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 23:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.