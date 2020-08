Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 235 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce vor dem Ende August anstehenden Quartalsbericht von 220 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Für das Geschäft mit Unternehmenssoftware zeichne sich aktuell eine Erholung von der Corona-Krise ab, doch noch kein normales Niveau, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erholung und die konservativen Prognosen von Salesforce schafften aber eine attraktive Ausgangslage für das zweite Quartal./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 18:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 22:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.