Jefferies hebt Ziel für Roche auf 300 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 295 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die aktuell vom Markt besonders stark eingeschätzte Position von Merck & Co in der Therapie bei fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) könnte bald schon durch Studiendaten von Roche, Bristol-Myers Squibb und AstraZeneca untergraben werden, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag. Das Portfolio des Schweizer Pharmakonzerns Roche in der Krebs-Immuntherapie sei mittelfristig verheißungsvoll./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.