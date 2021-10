Jefferies hebt Ziel für Reckitt auf 6100 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen von 5700 auf 6100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Zahlen zum dritten Quartal seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei wegen der Aussichten für Desinfektionsmittel im kommenden Jahr noch eine gewisse Vorsicht bei dem Hersteller von Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren angebracht./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 14:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.