Jefferies hebt Ziel für Reckitt auf 5425 Pence - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt von 5000 auf 5425 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Rückruf von US-Babynahrung durch den Abbott-Konzern rechtfertige gemeinsam mit Währungseffekten ein etwas höheres Kursziel, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus dem Rückruf sei eine nationale Krise mit knapper Babynahrung geworden. Allerdings sei eine Lösung durch Importe in Sicht, die wohl mit mehr Konkurrenz einhergehe./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 21:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2022 / 21:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.