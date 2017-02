Jefferies hebt Ziel für Qiagen auf 25 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Qiagen nach dem Zwischenbericht für das vierte Geschäftsquartal von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Zuversicht in Bezug auf das Wachstum im zweiten Halbjahr nehme zu, schrieb Analyst Peter Welford in einer Studie vom Freitag./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.