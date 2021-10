Jefferies hebt Ziel für Puma SE auf 125 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Puma nach Zahlen von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Zwischenbericht habe gezeigt, dass der Sportartikelhersteller in bemerkenswerter Weise Kunden angezogen habe und die Fähigkeit besitze, in einem schwierigen Umfeld den Lieferkettenunterbrechungen zu trotzen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen für ein starkes Jahr 2022 seien gegeben./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 12:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 12:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.