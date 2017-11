Jefferies hebt Ziel für Prudential auf 2000 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prudential vor einer Investorenveranstaltung von 1771 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Auf dem Kapitalmarkttag des Versicherers dürfte anstatt der Unternehmensziele vielmehr die Kapitalverteilung innerhalb des Konzerns in den Mittelpunkt rücken, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer Studie vom Dienstag. Dabei könnte mehr Geld vom britischen Heimatmarkt in die renditestärkeren Märkte in Asien und den USA fließen. In seinen Augen wäre dies eine wertversprechende Entscheidung./tih/gl Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.