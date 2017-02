Jefferies hebt Ziel für Procter & Gamble auf 101 US-Dollar - Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Procter & Gamble von 99 auf 101 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der in der Presse kolportierte Einstieg des Finanzinvestors Trian könnte zu einer schnelleren Realisierung erforderlicher Kostensenkungsmaßnahmen führen, schrieb Analyst Kevin Grundy in einer Studie vom Mittwoch. Dies dürfte zu einer höheren Bewertung der Aktie des US-Konsumgüterkonzerns führen./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.