Jefferies hebt Ziel für Pernod Ricard auf 240 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Wechsel von der "Mindset for Growth"-Strategie zur Strategie "Transform and Accelerate" habe der Alkoholika-Hersteller sowohl ein deutliches Umsatzwachstum erzielt als auch seine Margen ausgeweitet, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 12:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.