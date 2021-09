Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 95 Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 80 auf 95 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Dank der gestiegenen Erwartungen für ein beschleunigtes Umsatzwachstum habe die jahrelang unterdurchschnittliche Aktie des Softwarekonzerns seit Jahresbeginn stärker zugelegt als die Papiere der Branchenkollegen Microsoft, Adobe und Salesforce, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen stiegen in Erwartung eines beschleunigten Umsatzwachstums. Mit Blick auf die fundamentalen langfristigen Faktoren bevorzugt Thill aber Microsoft./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2021 / 19:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.