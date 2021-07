Jefferies hebt Ziel für Novo Nordisk - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 340 auf 375 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Bei den anstehenden Geschäftszahlen der europäischen Pharmakonzerne zum zweiten Quartal stecke der sprichwörtliche "Teufel im Detail", schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Es gebe aber auch viele mögliche Kurstreiber. Seine Schätzungen für den dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk lägen über den Markterwartungen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 10:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.