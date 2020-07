Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 550 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 520 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Wegen des Ausblicks des Streaming-Dienstes auf das dritte Quartal könne die Aktie den Gang auf die Strafbank antreten müssen, schrieb Analyst Alex Giaimo in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seiner langfristig positiven Einschätzung ändere das aber nichts. Das Unternehmen wachse weiter stark ud könnte die Gewinnmargen mit der Zeit wohl deutlich steigern./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 23:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.