Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 157 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 149 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Während mit der relativ hohen Bewertung, der Dividendenausschüttung im Mai und der nahenden Hurrikan-Saison in den USA Abwärtsrisiken drohten, sollten das Überschusskapital und die Reserven des Rückversicherers die Aktie stützen, schrieb Analyst Anasuya Iyer in einer Studie vom Montag./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.