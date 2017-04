Jefferies hebt Ziel für McDonalds auf 140 US-Dollar - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für McDonalds nach Zahlen für erste Quartal von 115 auf 140 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Die Schnellrestaurant-Kette habe die Erwartungen in allen Belangen übertroffen, schrieb Analyst Andy Barish in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, sieht auf dem aktuellen Kursniveau aber keinen Grund für ein anderes Votum als "Hold"./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.