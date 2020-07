Jefferies hebt Ziel für Lanxess auf 53 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 48 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Spezialchemiekonzern dürfte schlechter abschneiden als der Markt erwarte, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte könne das Unternehmen verloren gegangenes Terrain zurückerobern. Eine operative Verbesserung sei allerdings schon wieder eingepreist, die Aktien dürften sich in einer Handelsspanne bewegen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 23:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.