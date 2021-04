Jefferies hebt Ziel für LafargeHolcim auf 57,40 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LafargeHolcim vor Quartalszahlen von 51,40 auf 57,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analystin Glynis Johnson rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Wachstum des Zementherstellers auf vergleichbarer Basis. Vorteile bei den Preisen überwögen nachteilige Kosten. Auch machten sich Einsparungen bezahlt./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 09:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 09:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.