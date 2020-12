Jefferies hebt Ziel für Klöckner & Co auf 8,75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für den Stahlhändler Klöckner & Co von 7,60 auf 8,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach den schweren Verwerfungen im Jahr 2020 in der weltweiten Stahlbranche, den schwersten seit 2009, sollte die Nachfrage 2021 überall im kommenden Jahr wieder steigen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Durch den Angebotsengpass in der EU könnten dort die Stahlpreise weiter anziehen. In Europa sollte der Nachfrageschub vor allem aus dem Automobilbereich kommen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 12:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.