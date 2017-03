Jefferies hebt Ziel für Klöckner & Co auf 12 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen zum vierten Quartal von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick des Stahlhändlers auf das erste Quartal sei positiv, die Gewinndynamik dürfte im weiteren Jahresverlauf aber abnehmen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.