Jefferies hebt Ziel für Kering auf 265 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 211 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Tochter Gucci dürfte ihre zuletzt starke operative Entwicklung im Jahr 2017 fortsetzen, schrieb Analystin Charmaine Yap in einer Studie vom Dienstag. Die Kering-Aktie habe in den vergangenen Monaten zwar deutlich aufgewertet, gemessen am voraussichtlich starken Gewinnwachstum des Luxusgüterkonzerns sei das Papier aber immer noch relativ günstig./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.