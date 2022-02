Jefferies hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 3 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,70 auf 3,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurse der südeuropäischen Banken spiegelten die positiven Auswirkungen der erwarteten Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) noch nicht vollständig wider, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dass die Aktien der italienischen Geldhäuser seit Jahresbeginn hinterher hinkten, sei nicht angemessen. Dabei zählt der Experte Unicredit weiter zu seinen bevorzugten Werten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 13:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 19:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.