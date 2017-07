Jefferies hebt Ziel für Intel auf 30 US-Dollar - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 29 auf 30 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und mit seinem Ausblick positiv überrascht, schrieb Analyst Mark Lipacis in einer Studie vom Freitag. Allerdings dürfte der Konzern weiterhin viel Geld in den Ausbau des Memory-Geschäfts stecken und mehr für Übernahmen ausgeben. Zudem dürfte der Konkurrenzdruck durch AMD und ARM zunehmen./mis/la Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.