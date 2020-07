Jefferies hebt Ziel für Instone Real Estate auf 26 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Instone Real Estate Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Instone von 21 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das höhere Kursziel basiere auf verbesserten Aussichten für den Projektentwickler für Wohnimmobilien, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wohnungsverkäufe dürften wieder Fahrt aufnehmen bei stabilen Preisen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 04:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.