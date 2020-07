Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 45 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Aktienkurst des Brauereikonzerns sei von Covid-19 angesichts seines Schuldenstandes und der Wechselkurseffekte in den Schwellenländern stark getroffen worden, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe er mit Blick auf die Margen 2020 vorsichtig, doch eine Erholung in den Schwellenländern könnte eine Neubewertung nach sich ziehen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 19:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2020 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.