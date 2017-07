Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 120 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Halbjaherszahlen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Brauereikonzern sei wieder in der Spur, schrieb Analyst Edward Mundy in einer Studie vom Freitag. Der Blick auf das zweite Halbjahr seit vielversprechend./mis/la Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.