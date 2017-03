Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 114 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft, schrieb Analyst Edward Mundy in einer Studie vom Freitag. Langfristig orientierten Anlegern biete sich derzeit eine günstige Einstiegsgelegenheit./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.