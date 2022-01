Jefferies hebt Ziel für Hugo Boss auf 62 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss nach einem Besuch von Filialen des Modeherstellers in London von 60 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analystin Kathryn Parker auf "Hold". Nach einem starken Jahresende erhöhte sie nun ihre Schätzungen, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 01:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 01:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.