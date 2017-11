Jefferies hebt Ziel für HeidelbergCement auf 102 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Quartalszahlen von 98 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach dem überraschend starken dritten Jahresviertel habe er seine Gewinnschätzungen (Ebitda) für den Baustoffekonzern etwas angehoben und liege nun leicht über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analyst Justin Jordan in einer Studie vom Freitag. Er lobte unter anderem die starke Entwicklung des Geschäfts in Europa und Nordamerika./tav/zb Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.