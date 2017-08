Jefferies hebt Ziel für Glencore auf 450 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Christopher LaFemina erhöhte in einer Branchenstudie vom Donnerstag seine Prognosen für den Kupferpreis für die Jahre bis 2020. Die Aussichten für das Industriemetall verbesserten sich, insbesondere mit Blick auf den steigenden Einsatz von Kupfer in Elektroautos./la/stb Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.