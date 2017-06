Jefferies hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1900 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1800 auf 1900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Jeffrey Holford überarbeitete in einer Branchenstudie vom Freitag seine Bewertungen zahlreicher Pharmakonzerne und seine Favoritenliste mit Blick auf kommende Kurstreiber wie etwa die Medikamentenpipeline. "Top Pick" im Sektor bleibe Abbvie, GlaxoSmithKline sei nunmehr auf die sechste Stelle weltweit vorgerückt. Gründe seien die nun nebensächlicher gewordenen Risiken durch Nachahmermedikamente für das Asthmamittel Advair in den USA und die geringere Bedrohung durch Gileads Prüfmedikament Bictegravir auf Glaxos HIV-Mittel Tivicay./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.