Jefferies hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1750 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1700 auf 1750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit Blick auf 2017 führte Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag Währungseffekte und Generikakonkurrenz als kursbestimmende Faktoren bei dem britischen Pharmakonzern auf. Wie schon 2016 dürfte dieser auch 2017 noch bedeutend vom schwachen Pfund profitieren. Er nahm aber dennoch kleinere Kürzungen an seinen Schätzungen bis 2020 vor./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.