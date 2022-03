Jefferies hebt Ziel für Generali auf 17,50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Kurz vor der mit Spannung erwarteten Hauptversammlung des Versicherers seien Risiken rund um Geschäfte mit Bezug auf Russland bei Anlegern wieder stark präsent, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit verleite ihn zu einer höheren Annahme für die Kapitalkosten und sie untermauere seine neutrale Empfehlung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 10:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.