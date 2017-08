Jefferies hebt Ziel für Fresenius SE auf 75 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Nun könnten Debatten über den strategischen Wert der jüngsten Zukäufe des Medizinkonzerns in den Vordergrund treten, schrieb Analyst Chris Cooper in einer Studie vom Mittwoch. In der zweiten Jahreshälfte erwartet er zudem einen moderaten Aufschwung bei der Infusionstochter Kabi, und für die Krankenhaustochter Helois bleibt er nach dem moderat angehobenen Ausblick auf das dritte Quartal vorsichtig optimistisch./gl/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.