Jefferies hebt Ziel für Flutter auf 17500 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flutter von 14350 auf 17500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Impfstoffe verbesserten im Freizeitsegment die Perspektiven, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Grad der Erholung werde aber vom Subsektor abhängig sein. Für das Gaming-Segment bleibt er besonders optimistisch./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 14:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.