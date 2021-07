Jefferies hebt Ziel für Facebook auf 425 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Facebook A":

Finanztrends Video zu Facebook A



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Facebook von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Brent Thill kommentierte die Quartalsergebnisse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Es gebe eine Menge Gründe, Freunde zu bleiben, spielte er auf den Hintergrund des Onlinenetzwerks an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 22:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 22:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.