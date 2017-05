Jefferies hebt Ziel für Facebook auf 192 US-Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 175 auf 192 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Facebook habe einmal mehr überzeugt, schrieb Analyst Brian Fitzgerald in einer Studie vom Donnerstag. Die Furcht einiger Investoren, dass die Kosten stark steigen, sei nicht gerechtfertigt gewesen. Der Experte geht jetzt auch davon aus, dass die Kosten eher am unteren Rand der erwarteten Spanne liegen. Unter anderem aus diesem Grund erhöhte er die Prognose für den Gewinn je Aktie und dementsprechend auch das Kursziel./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.