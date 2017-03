Jefferies hebt Ziel für Essilor auf 136 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Essilor von 114 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die aktuelle Schwäche des für den Brillenglashersteller wichtigen US-Marktes sei mehr zyklisch als strukturell bedingt und dürfte im ersten Quartal ihren Tiefpunkt markieren, schrieb Analyst Chris Cooper in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürfte sich die Fusion mit Luxottica in mehrfacher Hinsicht positiv auf den Kurs auswirken./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.