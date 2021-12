Jefferies hebt Ziel für Eni auf 16 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Eni von 14 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo zeigte sich für die globale Ölindustrie mit Blick auf 2022 positiv gestimmt. Der Sektor dürfte in den kommenden fünf Jahren 65 Prozent seiner Marktkapitalisierung als freien Mittelzufluss erwirtschaften, so dass sich die Ausschüttungen an die Aktionäre erheblich verbessern könnten, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 16:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.