Jefferies hebt Ziel für Eni auf 13,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Eni von 13,30 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Giacomo Romeo erhöhte in einer am Freitag vorliegenden SeAnalyst Giacomo Romeo erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie seine Prognosen für den Ölpreis der Nordseesorte Brent bis 2024. Gründe dafür seien unter anderem die gestiegene Nachfrage im Zuge der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Erholung und die von ihm erwartete Reduzierung von Angebotsrisiken. Eni zähle zu den Unternehmen, die sich bei der Vorlage der Quartalszahlen auch zu ihren Aktienrückkaufplänen äußern könnten./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 12:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.