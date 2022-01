Jefferies hebt Ziel für Enel auf 7,20 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 7,00 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Neues Jahr, aber dieselbe Sicht auf Enel, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2025 um durchschnittlich zwei Prozent. Damit trägt er aktualisierten Annahmen für die Strompreise und zusätzlichen Kapazitäten Rechnung./ajx/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 21:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 21:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.