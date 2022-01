Jefferies hebt Ziel für Dermapharm auf 107 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 95 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Den jüngsten Kursrutsch hält Analyst Alexander Thiel für ungerechtfertigt. Der Arzneikonzern sei in einer exzellenten Position, um von der bevorstehenden weltweiten Nachfrage nach Booster-Spritzen gegen Covid-19 zu profitieren, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Thiel hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 22 Prozent an./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 11:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 11:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.